От Чубакки до Хана Соло: выставка о «Звёздных войнах» открылась в Нью-Йорке

Вселенная «Звёздных войн» пришла в Нью-Йорк на выставке «Фанаты –фанатам». Здесь представлено более 600 коллекционных предметов..
Дата загрузки: 2022-03-25
А ещё много костюмов героев, включая Дарта Вейдера, Чубакку, Джаббу, Йоду, принцессу Лею, Люка Скайуокера, Хана Соло, Энакина Скайуокера и многих других.
[Джон Заллер, организатор выставки]:
«Выставка называется «Фанаты наносят ответный удар», и на ней представлены фан-арты, созданные фанатами для фанатов. То есть выставка посвящена самим поклонникам и их любви к этому жанру».
Посетители погружаются во Вселенную, где путь джедаев соседствует с тёмной стороной Силы. Но не забывают и о роботах.
[Джон Заллер, организатор выставки]:
«Один из любимых экспонатов поклонников – прямо позади меня. Этот R2-D2 на самом деле сделан из старого фонарного столба и барабана стиральной машины».
Удивительно, что все эти экспонаты собрал один человек.
[Джон Заллер, организатор выставки]:
«Это Даниэль Прада. Он живёт в Испании. Он что-то коллекционировал с раннего возраста. А в школе влюбился в научную фантастику и сразу начал собирать. Этому он посвятил около 25 лет своей жизни».
Навещать далёкую-далёкую галактику посетители могут до конца июня.
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