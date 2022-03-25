Вселенная «Звёздных войн» пришла в Нью-Йорк на выставке «Фанаты –фанатам». Здесь представлено более 600 коллекционных предметов..

От Чубакки до Хана Соло: выставка о «Звёздных войнах» открылась в Нью-Йорке

Вселенная «Звёздных войн» пришла в Нью-Йорк на выставке «Фанаты –фанатам». Здесь представлено более 600 коллекционных предметов из знаменитой фантастической саги. Среди них фигуры в натуральную величину, модели, скульптуры, статуэтки, фотографии, плакаты.

А ещё много костюмов героев, включая Дарта Вейдера, Чубакку, Джаббу, Йоду, принцессу Лею, Люка Скайуокера, Хана Соло, Энакина Скайуокера и многих других.

[Джон Заллер, организатор выставки]:

«Выставка называется «Фанаты наносят ответный удар», и на ней представлены фан-арты, созданные фанатами для фанатов. То есть выставка посвящена самим поклонникам и их любви к этому жанру».

Посетители погружаются во Вселенную, где путь джедаев соседствует с тёмной стороной Силы. Но не забывают и о роботах.

[Джон Заллер, организатор выставки]:

«Один из любимых экспонатов поклонников – прямо позади меня. Этот R2-D2 на самом деле сделан из старого фонарного столба и барабана стиральной машины».

Удивительно, что все эти экспонаты собрал один человек.

[Джон Заллер, организатор выставки]:

«Это Даниэль Прада. Он живёт в Испании. Он что-то коллекционировал с раннего возраста. А в школе влюбился в научную фантастику и сразу начал собирать. Этому он посвятил около 25 лет своей жизни».

Навещать далёкую-далёкую галактику посетители могут до конца июня.

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