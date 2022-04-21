После трёх недель в море рыбак Антон Фернандо подсчитывает деньги от продажи тунца и другой рыбы..

Рыбаки на Шри-Ланке больше не могут заработать на вылове рыбы

После трёх недель в море рыбак Антон Фернандо подсчитывает деньги от продажи тунца и другой рыбы на пристани в рыбацком городке на Шри-Ланке.

Но результат не радует ни его, ни ещё четверых человек в его команде. После изнурительного плавания каждый повезёт домой всего по 40 тысяч шри-ланкийских рупий. Это около 123 долларов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Антон Фернандо, рыбак]:«Ещё до того как мы вернёмся домой, мы уже знаем, что этого не хватит, чтобы оплатить электричество, воду, обучение и еду».

Островное государство с населением в 22 миллиона человек борется с худшим экономическим кризисом с момента обретения независимости в 1948 году. Из-за COVID-19 и неэффективного управления государственными финансами истощаются валютные резервы.

На прошлой неделе центральный банк заявил, что приостанавливает погашение части своего внешнего долга в ожидании реструктуризации.

А местные рыбаки, между тем, пытаются удержаться на плаву.

[Эрман Кумара, глава Движения солидарности с рыбаками]:«С дизелем действительно всё сложно. А ещё рыбакам нужно много еды для пребывания в море. Плавание может занять месяц или полтора».

На рыболовство приходится всего 1,3% экономики Шри-Ланки. Однако отрасль обеспечивает работой десятую часть населения, а кормит ещё больше людей.

[рыбак]:«У нас большие проблемы. Мы едим только один раз в день, и продукты тоже очень трудно купить, и у нас нет сухого молока для детей и предметов первой необходимости. Какое будущее перед нами? Такое ощущение, что мы умрём с голоду».

Шри-Ланка экспортирует тунца, рыбу-меч, крабов, омаров и креветок в несколько стран, включая США, Великобританию, Китай и Японию. Это около 8% её сельскохозяйственного экспорта.

Короткая ссылка на эту страницу: