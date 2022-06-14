На Кубе приговоры вынесли десяткам людей, протестовавших прошлым летом

Куба объявила, что вынесла приговоры десяткам активистов, которые участвовали в антиправительственных протестах прошлым летом. Те народные..

Куба объявила, что вынесла приговоры десяткам активистов, которые участвовали в антиправительственных протестах прошлым летом. Те народные выступления назвали самыми масштабными со времён революции Фиделя Кастро в 1959 году.

Впрочем, их быстро подавили военные. Сотни людей оказались в заключении.

[Линсай Мария Медерос, работница прокуратуры Кубы]:

«В рамках 381 дела вынесли 76 окончательных обвинительных приговоров. 16-ти осуждённым – от 16 до 18 лет. Из них 15 были приговорены к альтернативным видам наказаний вместо тюремного заключения. Остальные разбирательства в судах продолжаются».

Во время протестов, которые проходили 11 и 12 июля 2021 года во многих городах, на улицы вышли тысячи кубинцев. Многие кричали «свобода», протестуя против нехватки лекарств, еды и отключений света в разгар распространения коронавируса.

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В участии в незаконных протестах обвинили 790 кубинцев, включая 55 человек младше 18 лет. Из них приговоры вынесли почти трём сотням протестующих. Им дали от 5 до 25 лет тюремного заключения, признав виновными в подстрекательстве к мятежу, саботаже, грабежах с применением силы и в общественных беспорядках.

На Кубе уголовная ответственность наступает с 16 лет. Те, кто избежал тюремного срока, получили предупреждение. Прокуратура сообщила, что им грозит заключение, если они нарушат наложенные на них санкции или совершат новые подобные преступления.

Правозащитные организации, правительство США и Европейский Союз неоднократно заявляли, что судебным процессам на Кубе не хватает прозрачности. Они также призывают освободить всех осуждённых.

При этом сами кубинские власти обвинили в финансировании демонстраций Соединённые Штаты.

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