На Кубе приговоры вынесли десяткам людей, протестовавших прошлым летом

Куба объявила, что вынесла приговоры десяткам активистов, которые участвовали в антиправительственных протестах прошлым летом. Те народные..
Дата загрузки: 2022-06-14
Впрочем, их быстро подавили военные. Сотни людей оказались в заключении.
[Линсай Мария Медерос, работница прокуратуры Кубы]:
«В рамках 381 дела вынесли 76 окончательных обвинительных приговоров. 16-ти осуждённым – от 16 до 18 лет. Из них 15 были приговорены к альтернативным видам наказаний вместо тюремного заключения. Остальные разбирательства в судах продолжаются».
Во время протестов, которые проходили 11 и 12 июля 2021 года во многих городах, на улицы вышли тысячи кубинцев. Многие кричали «свобода», протестуя против нехватки лекарств, еды и отключений света в разгар распространения коронавируса.
В участии в незаконных протестах обвинили 790 кубинцев, включая 55 человек младше 18 лет. Из них приговоры вынесли почти трём сотням протестующих. Им дали от 5 до 25 лет тюремного заключения, признав виновными в подстрекательстве к мятежу, саботаже, грабежах с применением силы и в общественных беспорядках.
На Кубе уголовная ответственность наступает с 16 лет. Те, кто избежал тюремного срока, получили предупреждение. Прокуратура сообщила, что им грозит заключение, если они нарушат наложенные на них санкции или совершат новые подобные преступления.
Правозащитные организации, правительство США и Европейский Союз неоднократно заявляли, что судебным процессам на Кубе не хватает прозрачности. Они также призывают освободить всех осуждённых.
При этом сами кубинские власти обвинили в финансировании демонстраций Соединённые Штаты.
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