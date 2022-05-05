Кубинские дайверы выращивают кораллы, чтобы спасти рифы

Вот такие импровизированные деревья помогают кубинским дайверам спасать коралловые рифы. Эти конструкции – плод креативного мышления..
Дата загрузки: 2022-05-05
Один из авторов проекта – инструктор по дайвингу Луис Муно. 30 лет он наблюдал, как погибают рифы, а рыбы становится всё меньше. Три года назад решил действовать. Собрал команду единомышленников из дайверов и школьников.
[Луис Муно, дайвер]:
«Из-за резкого похолодания, шторма или туристов, которые не знают (о кораллах) и ходят по ним, кораллы постоянно ломаются. Некоторые отломанные ветки выживают, но упавшие на песок гибнут».
Дайверы обследуют морское дно и собирают обломки кораллов. Потом там же, в воде, развешивают их на конструкции в виде дерева. Она, кстати, сделана из старых пластиковых труб.
Почти все подвешенные кораллы выживают и быстро растут. Сейчас в этом подводном питомнике 400 коралловых веточек. Когда они будут достаточно большими, их прикрепят к рифу.
[Луис Муно, дайвер]:
«Через год ими можно будет заселить риф длиной 60-80 метров».
Проект требует много времени, сил и терпения. Но дайверы хотят оставить детям и внукам здоровые коралловые рифы.
[Садьер Гиларте, дайвер]:
«Для нас это не работа, а образ жизни. Мы не спим, пытаемся найти способы помочь. Мы рассказываем об этом школьникам и учим их любить океан и коралловые рифы».
Команда дайверов работает на северном побережье провинции Матансас. Коралловые рифы здесь небольшие, но их много.
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