Кубинские дайверы выращивают кораллы, чтобы спасти рифы

Вот такие импровизированные деревья помогают кубинским дайверам спасать коралловые рифы. Эти конструкции – плод креативного мышления..

Вот такие импровизированные деревья помогают кубинским дайверам спасать коралловые рифы. Эти конструкции – плод креативного мышления и ограниченного бюджета.

Один из авторов проекта – инструктор по дайвингу Луис Муно. 30 лет он наблюдал, как погибают рифы, а рыбы становится всё меньше. Три года назад решил действовать. Собрал команду единомышленников из дайверов и школьников.

[Луис Муно, дайвер]:

«Из-за резкого похолодания, шторма или туристов, которые не знают (о кораллах) и ходят по ним, кораллы постоянно ломаются. Некоторые отломанные ветки выживают, но упавшие на песок гибнут».

Дайверы обследуют морское дно и собирают обломки кораллов. Потом там же, в воде, развешивают их на конструкции в виде дерева. Она, кстати, сделана из старых пластиковых труб.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Почти все подвешенные кораллы выживают и быстро растут. Сейчас в этом подводном питомнике 400 коралловых веточек. Когда они будут достаточно большими, их прикрепят к рифу.

[Луис Муно, дайвер]:

«Через год ими можно будет заселить риф длиной 60-80 метров».

Проект требует много времени, сил и терпения. Но дайверы хотят оставить детям и внукам здоровые коралловые рифы.

[Садьер Гиларте, дайвер]:

«Для нас это не работа, а образ жизни. Мы не спим, пытаемся найти способы помочь. Мы рассказываем об этом школьникам и учим их любить океан и коралловые рифы».

Команда дайверов работает на северном побережье провинции Матансас. Коралловые рифы здесь небольшие, но их много.

Короткая ссылка на эту страницу: