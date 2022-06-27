Когда во время экскурсии гиды Кубинского национального зоопарка увидели этого маленького белого носорога, их удивлению не..

В зоопарке на Кубе неожиданно для всех родился белый носорог

Когда во время экскурсии гиды Кубинского национального зоопарка увидели этого маленького белого носорога, их удивлению не было предела. О том, что самка Кэтрин беременна, никто и не подозревал. Но 9 июня у неё родился детёныш.

Прибавление в семействе белых носорогов здесь произошло второй раз за последние четыре года. До этого 20 лет детёныши у них вообще не рождались.

Малыша назвали Але. Носороги здесь, как и многие другие питомцы, на свободном выгуле. На сотрудников зоопарка агрессивно не реагируют, поскольку те их постоянно кормят. Ветеринар смог приблизиться к маме-носорогу на пять метров.

[Йоэль Мачадо, ветеринар]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы первый раз видим, как детёныш ест. Он всегда подходит вместе с мамой, чтобы посмотреть, что мы даём ей поесть. Но сейчас мы первый раз видим, как ест он сам».

В зоопарке живёт восемь белых носорогов – три самца и пять самок. Здесь действует программа разведения этих животных, поскольку они занесены в Красную книгу.

Белый носорог – крупнейший представитель семейства. Это четвёртое по величине сухопутное животное на планете. Самцы вырастают до полутора-двух метров в высоту и могут весить до пяти тонн.

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