Безумный спрос на десерт с манго в Таиланде начался из-за певицы

Тайская певица Милли стала причиной безумного спроса на популярный десерт у себя на родине. В этом..
Дата загрузки: 2022-04-27
Тайская певица Милли стала причиной безумного спроса на популярный десерт у себя на родине. В этом кафе в Бангкоке каждый день продавали 200 порций клейкого риса с манго. Сейчас продают больше 400.
При этом сотрудникам приходится периодически отключать приложение, чтобы справиться с заказами. На улице огромная очередь.
[Таньярат Сунтипарадорн, владелица кафе]:
«Некоторые клиенты думали, что мы не хотим их обслуживать. Но мы хотим обслужить всех, просто не успеваем».
Клейкий рис с манго – национальное тайское блюдо. Его в основном едят в жару, чтобы охладиться. Популярность десерта взлетела после того, как Милли съела несколько кусочков манго, выступая на музыкальном фестивале в США.
[жительница Бангкока]:
«Увидев Милли на сцене, я теперь почти каждый день ем клейкий рис с манго».
Министерство культуры Таиланда планирует подать заявку в ЮНЕСКО на то, чтобы внести блюдо из клейкого риса с манго в список культурного наследия человечества.
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