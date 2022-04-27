Тайская певица Милли стала причиной безумного спроса на популярный десерт у себя на родине. В этом..

Безумный спрос на десерт с манго в Таиланде начался из-за певицы

Тайская певица Милли стала причиной безумного спроса на популярный десерт у себя на родине. В этом кафе в Бангкоке каждый день продавали 200 порций клейкого риса с манго. Сейчас продают больше 400.

При этом сотрудникам приходится периодически отключать приложение, чтобы справиться с заказами. На улице огромная очередь.

[Таньярат Сунтипарадорн, владелица кафе]:

«Некоторые клиенты думали, что мы не хотим их обслуживать. Но мы хотим обслужить всех, просто не успеваем».

Клейкий рис с манго – национальное тайское блюдо. Его в основном едят в жару, чтобы охладиться. Популярность десерта взлетела после того, как Милли съела несколько кусочков манго, выступая на музыкальном фестивале в США.

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[жительница Бангкока]:

«Увидев Милли на сцене, я теперь почти каждый день ем клейкий рис с манго».

Министерство культуры Таиланда планирует подать заявку в ЮНЕСКО на то, чтобы внести блюдо из клейкого риса с манго в список культурного наследия человечества.

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