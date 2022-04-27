fb pixel
Телеканал NTD

Безумный спрос на десерт с манго в Таиланде начался из-за певицы

Безумный спрос на десерт с манго в Таиланде начался из-за певицы

Тайская певица Милли стала причиной безумного спроса на популярный десерт у себя на родине. В этом..

Дата загрузки: 2022-04-27

Безумный спрос на десерт с манго в Таиланде начался из-за певицы

Тайская певица Милли стала причиной безумного спроса на популярный десерт у себя на родине. В этом кафе в Бангкоке каждый день продавали 200 порций клейкого риса с манго. Сейчас продают больше 400.

При этом сотрудникам приходится периодически отключать приложение, чтобы справиться с заказами. На улице огромная очередь.

[Таньярат Сунтипарадорн, владелица кафе]:
«Некоторые клиенты думали, что мы не хотим их обслуживать. Но мы хотим обслужить всех, просто не успеваем».

Клейкий рис с манго – национальное тайское блюдо. Его в основном едят в жару, чтобы охладиться. Популярность десерта взлетела после того, как Милли съела несколько кусочков манго, выступая на музыкальном фестивале в США.

[жительница Бангкока]:
«Увидев Милли на сцене, я теперь почти каждый день ем клейкий рис с манго».

Министерство культуры Таиланда планирует подать заявку в ЮНЕСКО на то, чтобы внести блюдо из клейкого риса с манго в список культурного наследия человечества.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...