ООН: миру грозит «песочный кризис»

Миру грозит «песочный кризис». Об этом в своём отчёте сообщает ООН. Организация призывает срочно действовать, например, запретить добычу песка на пляжах.

На фоне урбанизации и роста населения спрос на песок вырос до 50 миллиардов тонн в год. И это наиболее используемый природный ресурс в мире после воды. Но его потребление в основном не регулируется. А это означает, что люди расходуют его быстрее, чем природа успевает пополнять запасы. Ведь на естественные процессы уходит огромное количество времени.

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[Паскаль Пеудцци, представитель ООН]:«Проблема в том, что песок образуется в результате очень медленного процесса эрозии. Требуются сотни тысяч лет, чтобы камень превратился в песчинки. Люди используют 50 миллиардов тонн песка и гравия в год. Из этого можно построить стену вокруг земли высотой и шириной 27 метров».

Над отчётом работали 22 автора. В нём говорится, что за последние 20 лет использование песка в стекле, бетоне и строительных материалах утроилось. Теперь в перерасчёте на каждого жителя планеты тратится по 17 килограммов песка в год.

Это наносит ущерб рекам и береговым линиям и даже стирает с лица земли небольшие острова.

Примером может стать одна из рек на Шри-Ланке. Из-за добычи песка изменилось направление потока воды. Океаническая вода начала течь вглубь суши, принося с собой морских крокодилов.

[Паскаль Пеудцци, представитель ООН]:«Когда вы берёте песок из реки, река начинает течь по другому, быстрее или медленнее. Это влияет на мутность воды, на рыбу, конечно. Когда вы убираете песок с пляжа, исчезает туристическая индустрия. Также теряется среда обитания крабов и птиц».

В настоящее время спрос смещается в Африку. На местных побережьях массово добывают песок для строительства растущих городов. В некоторых случаях это может сделать береговые линии более уязвимыми к воздействию изменения климата, например, к более сильным штормам.

ООН призывает снизить спрос за счёт повторного использования песка из переработанных материалов, таких как бетон и отходы производства.

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