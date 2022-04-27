ООН: миру грозит «песочный кризис»

Миру грозит «песочный кризис». Об этом в своём отчёте сообщает ООН. Организация призывает срочно действовать, например,..
Дата загрузки: 2022-04-27
На фоне урбанизации и роста населения спрос на песок вырос до 50 миллиардов тонн в год. И это наиболее используемый природный ресурс в мире после воды. Но его потребление в основном не регулируется. А это означает, что люди расходуют его быстрее, чем природа успевает пополнять запасы. Ведь на естественные процессы уходит огромное количество времени.[Паскаль Пеудцци, представитель ООН]:
«Проблема в том, что песок образуется в результате очень медленного процесса эрозии. Требуются сотни тысяч лет, чтобы камень превратился в песчинки. Люди используют 50 миллиардов тонн песка и гравия в год. Из этого можно построить стену вокруг земли высотой и шириной 27 метров».
Над отчётом работали 22 автора. В нём говорится, что за последние 20 лет использование песка в стекле, бетоне и строительных материалах утроилось. Теперь в перерасчёте на каждого жителя планеты тратится по 17 килограммов песка в год.
Это наносит ущерб рекам и береговым линиям и даже стирает с лица земли небольшие острова.
Примером может стать одна из рек на Шри-Ланке. Из-за добычи песка изменилось направление потока воды. Океаническая вода начала течь вглубь суши, принося с собой морских крокодилов.[Паскаль Пеудцци, представитель ООН]:
«Когда вы берёте песок из реки, река начинает течь по другому, быстрее или медленнее. Это влияет на мутность воды, на рыбу, конечно. Когда вы убираете песок с пляжа, исчезает туристическая индустрия. Также теряется среда обитания крабов и птиц».
В настоящее время спрос смещается в Африку. На местных побережьях массово добывают песок для строительства растущих городов. В некоторых случаях это может сделать береговые линии более уязвимыми к воздействию изменения климата, например, к более сильным штормам.
ООН призывает снизить спрос за счёт повторного использования песка из переработанных материалов, таких как бетон и отходы производства.
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