ООН: засуха в Восточной Африке будет усиливаться

20 миллионов человек в Восточной Африке уже к осени могут столкнуться с угрозой голода. Этот регион..

20 миллионов человек в Восточной Африке уже к осени могут столкнуться с угрозой голода. Этот регион последние 40 лет страдает от сильнейшей засухи. ООН и другие гуманитарные организации предупреждают, что ситуация может ухудшиться.

Уже четыре сезона дождей подряд не принесли достаточного количества осадков. А нынешняя весна оказалась самой засушливой за всю историю наблюдений. Синоптики прогнозируют, что предстоящий сезон дождей, который длится с октября по декабрь, также может оказаться сухим.

В Эфиопии, Кении и Сомали погибли уже миллионы голов домашнего скота. Это, плюс нехватка воды и гибель урожая вынуждают людей покидать дома. Так, более миллиона человек в Сомали и южной Эфиопии стали переселенцами. Кроме того, критическая ситуация порождает конфликты между общинами.

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В Эфиопии, Кении и Сомали также растут цены на основные продукты питания. При этом сельское хозяйство приходит в упадок, что, в свою очередь, порождает ещё большую нехватку продовольствия. В регионе острое недоедание угрожает пяти с половиной миллионам детей.

В ООН опасаются повторения гуманитарного кризиса, который был в 2011 году. Тогда от голода умерли сотни тысяч людей. Благотворительные организации поставляют в Восточную Африку продукты и даже корм для скота. Однако в ООН отмечают, что средств не хватает и нужны ещё сотни миллионов долларов донорской помощи.

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