Вспышка обезьяньей оспы набирает обороты в США. В 49 штатах страны, а также Вашингтоне и Пуэрто-Рико..

Треть всех случаев обезьяньей оспы в мире приходится на США

Вспышка обезьяньей оспы набирает обороты в США. В 49 штатах страны, а также Вашингтоне и Пуэрто-Рико уже выявили более 13 500 случаев заболевания.

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний объявила, что в последнее время произошёл резкий скачок числа инфицированных. Теперь на США приходится треть всех заболевших в мире.

При этом меры, которые применяют, пока не позволяют эффективно сдержать вирус.

[Рошель Валенски, директор CDC]:

«Средний возраст заболевших – 35 лет. А 93 процента случаев – среди мужчин, которые сообщили о недавнем сексуальном контакте с другими мужчинами».

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Министерство здравоохранения США обещает увеличить поставки вакцины. В ближайшие дни поступит ещё миллион 800 тысяч доз.

[Рошель Валенски, директор CDC]:

«Мы ожидаем, что защита будет максимальной через две недели после второй дозы вакцины».

При этом в Центре по контролю и профилактике заболеваний прошло внутреннее расследование. Оно выявило, что реакция на COVID и оспу обезьян вызывала растерянность среди населения, а важную информацию нередко объявляли слишком поздно.

Теперь агентство собирается провести ряд изменений, чтобы эффективнее реагировать на подобные вспышки. Так, оно сможет требовать от штатов предоставлять данные, а также быстрее нанимать персонал и предлагать более конкурентную заработную плату. Все эти реформы потребуют одобрения Конгресса.

В целом в 92 странах мира выявили более 35 тысяч случаев обезьяньей оспы. За последнюю неделю новых заражений было на 20% больше, чем неделей ранее – 7,5 тысяч случаев.

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