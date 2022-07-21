«Талибан» – группировка, запрещённая в России и других странах – несёт ответственность за десятки случаев нарушения..

ООН сообщает о сотнях случаев нарушений прав человека в Афганистане

«Талибан» – группировка, запрещённая в России и других странах – несёт ответственность за десятки случаев нарушения прав человека в Афганистане. Об этом в своём отчёте заявила Миссия ООН по содействию стране.

Группировка захватила власть десять месяцев назад, после вывода войск США и их союзников. В документе говорится, что в этот период талибы* преследовали членов свергнутого правительства, правозащитников и журналистов.

Глава Миссии отмечает, что страна столкнулась с экономическим, финансовым и гуманитарным кризисом беспрецедентного масштаба.

[Маркус Потцель, глава Миссии ООН по содействию Афганистану]:

«Продолжаются внесудебные казни, произвольные аресты, пытки и жестокое обращение. Женщинам и девочкам отказывают в праве на участие во многих аспектах повседневной и общественной жизни, а также ограничивают СМИ и гражданское общество».

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Официальные лица «Талибана»* в прошлом заявляли, что они не будут проводить чистки, и что бойцам такие действия запрещены.

В отчёте отмечается, что это обещание не выполнили. Особенную роль в преследованиях приписывают двум государственным органам власти.

[Фиона Фразер, глава службы по правам человека]:

«Это Министерство пропаганды добродетели и предотвращения порока и Главное разведывательное управление. Они конкретно упоминаются в отчёте».

В документе приводится свидетельства 160 внесудебных казней, 178 произвольных арестов и 56 случаев пыток и жестокого обращения. Нарушения прав человека также коснулись 173 журналистов и работников СМИ.

*«Талибан» – группировка, которая в России признана террористической и запрещена

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