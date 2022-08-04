ДР Конго требует от представителя миссии ООН покинуть страну

Конголезское правительство потребовало от представителя миссии ООН по стабилизации в ДРК покинуть страну. Маттиаса Гиллмана обвиняют в том, что он сделал «бестактные и неуместные заявления». Какие именно, не уточняют.

При этом власти страны заявляют, что слова Гиллмана вызвали напряжённость в обществе, что спровоцировало массовые протесты на прошлой неделе. В ходе беспорядков погибли 36 человек, включая четверых миротворцев. Более полутора сотен пострадали.

Конголезцы требуют вывести миссию ООН из страны, поскольку считают её деятельность неэффективной. В январе этого года повстанческая группировка «Движение 23 марта» начала наступление в провинции Северное Киву. Более 200 тысяч человек были вынуждены покинуть дома. Миротворцы не смогли защитить население.

Миссия ООН присутствует в ДР Конго с 1999 года. На её финансирование потратили почти девять миллиардов долларов США. Сейчас численность миротворческих войск достигает 14 тысяч человек.

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Срок миссии заканчивается в 2024 году. Однако конголезское правительство хочет, чтобы миротворцев вывели раньше. Против их присутствия уже три года выступают конголезские продемократические движения и некоторые депутаты. Они обвиняют миротворцев в отказе сражаться с вооружёнными группировками на востоке страны.

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