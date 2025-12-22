Санта-Клаус продолжает своё кругосветное путешествие и дарит хорошее настроение людям по всему миру, даже в самых..

Санта-Клаус путешествует по миру и участвует в забегах и регатах

Санта-Клаус продолжает своё кругосветное путешествие и дарит хорошее настроение людям по всему миру, даже в самых отдалённых уголках. Так, на побережье Риу-Негру в Бразилии праздничную атмосферу создаёт огромная светящаяся инсталляция в виде Санты, сверкающей ёлки и рождественского вертепа. Всё это великолепие установлено на большом катере.

Впрочем, у Санта-Клауса много дел, поэтому ему надо двигаться дальше. Он путешествует по рекам в бразильском штате Амазонас и развозит детям подарки.

[Жорже Альберто Барросо, волонтёр в роли Санта-Клауса]:

«Мы дарим улыбки всем детям из прибрежных общин. Мы друзья Санта-Клауса, и в этом проекте участвует много людей, чтобы дарить улыбки по всей Амазонии».

В Северной Македонии тоже всё готово к празднику. Местные дайверы установили украшенную ёлку на дне Охридского озера. А рядом – на поверхности воды – находится музей. Это воссозданный рыбацкий посёлок, который существовал здесь 3000 лет назад. Ну а сама ёлка посвящена детям с редкими болезнями.

Хорватские дайверы помогли Санте установить рождественскую ёлку в озере Ярун в Загребе. Так они делают уже десять лет подряд.

Рождественский дедушка также поплавал среди рыб и коралловых рифов у островов Флорида-Кис в США. Ему встретились гигантская мурена, тигровый малоглазый групер и даже акула. К Санте присоединились эльф и русалка. Они помогли установить ёлку на дне залива. Такие погружения здесь проводят уже 35 лет.

А это София – столица Болгарии. Здесь собралось сразу несколько сотен Санта-Клаусов. Они устроили благотворительный мотопробег и собрали деньги для детского дома.

В греческих Салониках местные жители и туристы полюбовались другим зрелищем. Здесь 50 Санта-Клаусов встали на сапборды и провели заплыв в Эгейском море. Это мероприятие тоже благотворительное. Сапбордисты собрали деньги для детской больницы.

В Италии Санта-Клаусу в основном негде кататься на санях, поэтому он пользуется другим транспортом. В Риме сотни Сант поучаствовали в велопробеге и сделали пожертвования для местной благотворительной организации. Также прошло рождественское ралли знаменитых скутеров Vespa и Lambretta. А в Венеции Санта-Клаусы провели праздничную регату. К ней присоединились 32 гондолы.

У Санта-Клауса неплохая физическая подготовка, и это доказали в Мадриде в Испании. Здесь более 10 000 человек поучаствовали в забеге, надев красные костюмы. Дети нарядились эльфами. Благотворительное мероприятие поддерживает деятельность Красного Креста.

А это гватемальский пожарный Эктор Чакон. Уже почти 30 лет он каждый год вживается в роль Санты и спускается по верёвке с железнодорожного моста высотой 70 метров.

После этого удивительного зрелища начинается вторая часть праздничного шоу. Санта вместе с помощниками раздаёт подарки сотням детей из малоимущих семей. Деньги на игрушки собирают пожарные части по всей стране.

