Трое граждан Китая погибли в результате взрыва в Пакистане

Четыре человека погибли и двое получили ранения в результате взрыва в Карачи. Нападение произошло рядом с..

Четыре человека погибли и двое получили ранения в результате взрыва в Карачи. Нападение произошло рядом с въездом в Карачинский университет. Камера наблюдения зафиксировала инцидент. Видно, что у ворот стоит женщина. Потом подъезжает микроавтобус, и происходит взрыв.

В числе погибших – трое граждан Китая. Они работали в Институте Конфуция при Университете Карачи. В России Институты Конфуция признаны иностранными агентами.

[Насира Хатун, и. о. проректора Университета Карачи]:

«Один из погибших – водитель-пакистанец. Ещё трое – это китайцы: директор (института) и двое преподавателей».

Ответственность за взрыв взяла на себя военизированная сепаратистская организация «Освободительная армия Белуджистана». Она также заявила, что нападение совершила женщина-смертница.

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Организация борется за автономию исторического региона Белуджистан и за право добывать полезные ископаемые на большей части этой территории. Боевики часто нападают на пакистанских военных, а также разрушают инфраструктуру.

Кроме того, сепаратисты устраивают теракты в районах, где осуществляются китайские проекты в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Так они пытаются помешать участию Пекина в крупных инфраструктурных проектах на территории Пакистана.

Взрыв в Карачи стал первым крупным нападением на граждан Китая в Пакистане с прошлого года. Тогда террорист-смертник взорвал пассажирский автобус на севере страны. Погибли 13 человек, в том числе девять китайцев.

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