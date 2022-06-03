Раритеты из мира спорта, музыки и политики представили в Нью-Йорке

Музыкальные инструменты знаменитых исполнителей, вещи известных спортсменов и политиков и редкие исторические документы. На выставке в..
Дата загрузки: 2022-06-03
На этой стене – гитары Джона Леннона, Джорджа Харрисона, Пола Маккартни, Принса и других легенд. За некоторые инструменты коллекционер заплатил более миллиона долларов.
[Джим Ирсей, коллекционер]:
«У меня есть кресло-качалка Кеннеди, бита Джеки Робинсона, с которой он выиграл Мировую серию, обувь Мухаммеда Али, в которой он победил Джо Фрейзера. Это разнообразная коллекция, потому что в ней есть всё».
В числе экспонатов – копия Декларации независимости, письма отцов-основателей США Томаса Джефферсона и Джорджа Вашингтона, редкие книги, обувь Сильвестра Сталонне, в которой он снимался в фильме «Рокки», и многое другое.
Коллекция Джима Ирсея путешествует по городам штата Нью-Йорк. Это уже пятая остановка. В следующем году она побывает в других штатах. Вход на выставку бесплатный.
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