Китайские драконы в центре Нью-Йорка напомнили о кровавых репрессиях в Китае

Красочный парад в китайском квартале Нью-Йорка. Но повод нерадостный. Так здесь хотят напомнить миру о жестоких..
Дата загрузки: 2022-04-27
[Жун И, организатор парада]:
«В Китае ты обязан верить в так называемый коммунизм. Все религии под запретом».
Эти люди занимаются Фалуньгун – традиционной китайской гимнастикой цигун с духовной основой.
Но в Китае Фалуньгун подвергается репрессиям. Масштабные гонения начала коммунистическая партия в 1999 году.
Этому предшествовала массовая акция, которую назвали самой мирной и спокойной в китайской истории. Приверженцы Фалуньгун провели её 25 апреля после первых признаков гонений. Тогда около 10 тысяч человек собрались у правительственных зданий в Пекине, пытаясь донести до властей, что самосовершенствование приносит только пользу. Многие думали, что притеснения – результат недоразумения.
К их призывам власти вроде бы прислушались – инцидент был исчерпан. Однако спустя два месяца в отношении Фалуньгун начались полномасштабные репрессии.
Этот парад – в память о той мирной акции. Такие шествия проводят каждый год, и они приносят плоды. Например, этот выступающий сам не занимается Фалуньгун.
[Сэ Хун Ким, участник парада]:
«Раньше я был большим сторонником китайской компартии. Но благодаря тому, что практикующие Фалуньгун делают здесь, на Западе, я смог увидеть правду».
До начала репрессий в 1999 году Фалуньгун в Китае распространялся свободно. На пике популярности практикой занималось около 100 миллионов китайцев. Сейчас она распространена по всему миру.
[Арно Камю, практикующий Фалуньгун]:
«Практика привносит в жизнь гармонию. Начинаешь руководствоваться принципами честности, доброты и терпения, так же относишься к другим. Сохраняешь добрые мысли и заботишься о людях».
После мероприятий в Чайнатауне участники собираются на вечер памяти на Манхэттене. Здесь, напротив Китайского посольства, они держат светящиеся цветы лотоса как символ непоколебимой веры и решимости.
Согласно отчётам правозащитных организаций, в Китае в результате репрессий вероятно погибли десятки или даже сотни тысяч приверженцев Фалуньгун.
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