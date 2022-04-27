Красочный парад в китайском квартале Нью-Йорка. Но повод нерадостный. Так здесь хотят напомнить миру о жестоких..

Китайские драконы в центре Нью-Йорка напомнили о кровавых репрессиях в Китае

[Жун И, организатор парада]:

«В Китае ты обязан верить в так называемый коммунизм. Все религии под запретом».

Красочный парад в китайском квартале Нью-Йорка. Но повод нерадостный. Так здесь хотят напомнить миру о жестоких преследованиях в самом Китае.

Эти люди занимаются Фалуньгун – традиционной китайской гимнастикой цигун с духовной основой.

Но в Китае Фалуньгун подвергается репрессиям. Масштабные гонения начала коммунистическая партия в 1999 году.

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Этому предшествовала массовая акция, которую назвали самой мирной и спокойной в китайской истории. Приверженцы Фалуньгун провели её 25 апреля после первых признаков гонений. Тогда около 10 тысяч человек собрались у правительственных зданий в Пекине, пытаясь донести до властей, что самосовершенствование приносит только пользу. Многие думали, что притеснения – результат недоразумения.

К их призывам власти вроде бы прислушались – инцидент был исчерпан. Однако спустя два месяца в отношении Фалуньгун начались полномасштабные репрессии.

Этот парад – в память о той мирной акции. Такие шествия проводят каждый год, и они приносят плоды. Например, этот выступающий сам не занимается Фалуньгун.

[Сэ Хун Ким, участник парада]:

«Раньше я был большим сторонником китайской компартии. Но благодаря тому, что практикующие Фалуньгун делают здесь, на Западе, я смог увидеть правду».

До начала репрессий в 1999 году Фалуньгун в Китае распространялся свободно. На пике популярности практикой занималось около 100 миллионов китайцев. Сейчас она распространена по всему миру.

[Арно Камю, практикующий Фалуньгун]:

«Практика привносит в жизнь гармонию. Начинаешь руководствоваться принципами честности, доброты и терпения, так же относишься к другим. Сохраняешь добрые мысли и заботишься о людях».

После мероприятий в Чайнатауне участники собираются на вечер памяти на Манхэттене. Здесь, напротив Китайского посольства, они держат светящиеся цветы лотоса как символ непоколебимой веры и решимости.

Согласно отчётам правозащитных организаций, в Китае в результате репрессий вероятно погибли десятки или даже сотни тысяч приверженцев Фалуньгун.

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