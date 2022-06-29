Сколько людей погибло в Сирии за последние десять лет войны? Эти данные в своём отчёте недавно..

Отчёт ООН: сколько людей погибло за 10 лет войны в Сирии

Сколько людей погибло в Сирии за последние десять лет войны? Эти данные в своём отчёте недавно опубликовало Управление Верхового комиссара ООН по правам человека. [Равина Шамдасани, представительница УВКПЧ ООН]:«В период с 1 марта 2011 года по 31 марта 2021 года в Сирии в результате конфликта было убито 306 887 мирных жителей. Это самая высокая оценка числа жертв среди гражданского населения в Сирии, связанных с конфликтом».

Представительница УВКПЧ ООН Равина Шамдасани говорит, что около 143 тысяч смертей подтверждены документально, с полным именем, а также датой и местом гибели. Ещё 163 тысячи смертей подтвердили с помощью статистических подсчётов.

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[Равина Шамдасани, представительница УВКПЧ ООН]:«Но данные о числе погибших в конфликте – это не просто абстрактные цифры. Они представляют конкретных людей».

Отчёт также включает данные о возрасте и поле погибших, о том, кто причастен к гибели людей и от какого типа оружия люди умерли.

[Равина Шамдасани, представительница УВКПЧ ООН]:«По приблизительным подсчётам, последние десять лет каждый день в среднем насильственной смертью погибало по 83 мирных жителя».

При этом, как отмечает Шамдасани, документ не включает смерти, которые наступили из-за того, что у людей не было доступа к медицинским услугам и больницам, или из-за того, что у них просто не хватало еды и воды.

В целом число погибших составляет примерно полтора процента населения Сирии, которое было до начала военного конфликта.

Одной из главных причин гибели называют применение некоторых видов оружия. Также люди гибли, поскольку становились случайными жертвами боевых столкновений и штурмов. Более 23% смертей приходится на тяжёлое вооружение и взрывные устройства.

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