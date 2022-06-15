Один миллион 700 тысяч человек могут умереть от года в Южном Судане. Об этом заявила Всемирная..

ООН: 1,7 млн человек в Южном Судане могут умереть от голода

Один миллион 700 тысяч человек могут умереть от года в Южном Судане. Об этом заявила Всемирная продовольственная программа ООН. Она приостановила поставку продуктов почти трети из шести миллионов суданцев, которые страдают от острого недоедания.

Организация объясняет это нехваткой финансирования и стремительным ростом мировых цен на продовольствие и топливо. Сэкономить средства не помогло даже то, что в прошлом году ВПП вдвое сократила помощь нуждающимся суданцам.

По данным организации, людей в Южном Судане ждёт самый голодный год за последнее десятилетие.

[Адейинко Бадеджо-Саного, сотрудница ВПП]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы встревожены приостановкой помощи, поскольку это происходит в начале неурожайного сезона, когда люди полностью исчерпали все запасы продовольствия. И, вероятно, чем дальше, тем больше они будут страдать от острого недоедания».

Страна уже четвёртый год подряд страдает от наводнений. В прошлом году из-за стихийного бедствия покинули свои дома более миллиона человек. В этом сезоне в зоне наводнений могут оказаться 600 тысяч суданцев. Кроме того, в некоторых регионах держится сильная засуха. Всё это приводит к неурожаям.

ВПП прогнозирует, что с июня по август с острой нехваткой еды столкнутся семь миллионов 800 тысяч суданцев, в том числе почти полтора миллиона детей.

Представители гуманитарной организации говорят, что на помощь Южному Судану срочно требуется более 400 миллионов долларов. Правда, этих денег хватит только на полгода.

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