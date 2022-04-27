Ранее утерянное платье Дороти из «Волшебника страны Оз» ушло с молотка

Ранее утерянное платье Дороти из фильма «Волшебник страны Оз» продали на аукционе в Нью-Йорке. За время..

Ранее утерянное платье Дороти из фильма «Волшебник страны Оз» продали на аукционе в Нью-Йорке. За время создания киноленты было сшито пять платьев. Одно погибло при пожаре. Осталось четыре, и только два из них – в комплекте с кремовой блузкой.

Этот экземпляр искали десятки лет. В 1973 году актриса Мерседес Маккэмбридж подарила это платье Католическому университету Америки. Наряд хранился у преподавателя, возглавлявшего театральное отделение. В 80-х платье куда-то затерялось. Недавно профессор случайно нашёл его в коробке в своём кабинете.

[Хелен Холл, сотрудница аукционного дома Bonhams]:

«Платье в прекрасном состоянии. Цвета по-прежнему очень яркие, ткань в бело-голубую клетку все ещё красивая. Но в конце 70-х кто-то пробрался в кабинет профессора и вырезал кусок ткани в качестве сувенира».

Внутри на отвороте написано: Джуди Гарленд. Так звали актрису, сыгравшую Дороти. В платье также есть карман, из которого Дороти доставала платок, чтобы вытереть слёзы Трусливому Льву.

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Аукционисты рассчитывали выручить за платье от 800 тысяч до одного миллиона 200 тысяч долларов. Однако оно ушло с молотка за полтора миллиона. Деньги пойдут на новую программу актёрского мастерства в Католическом университете.

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