Уникальное коронационное платье Елизаветы II представили в Виндзоре

Это, наверное, самое знаменитое платье в Великобритании. В нём в 53-м году Елизавета II была на..

[Кэролайн де Гито, куратор выставки]:

«Платье несёт в себе много важных сообщений через вышивку и эмблемы Соединённого Королевства и Содружества. И это также удивительный образец британского стиля XX века, созданный одним из ведущих британских дизайнеров того времени Норманом Хартнеллом».

Это, наверное, самое знаменитое платье в Великобритании. В нём в 53-м году Елизавета II была на своей коронации. Сейчас наряд выставили на обозрение публики в Виндзорском замке. Экспозиция посвящена платиновому юбилею королевы.

Платье сшито из натурального шёлка и украшено жемчугом, блёстками, кристаллами и вышивкой шёлковыми нитями. Вместе с кутюрье дизайн платья разрабатывала и Елизавета II. Именно она предложила украсить наряд национальными эмблемами страны и символами некоторых государств Содружества.

Вместе с платьем представлена и мантия. На неё ушло 3500 часов работы. Мантию длиной шесть с половиной метров изготовили в старейшем ателье Англии. Для узоров использовали 18 видов золотых нитей. Вышивали их 12 мастеров.

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На выставке также можно увидеть коронационные драгоценности монархини. В колье 28 бриллиантов. Его сделали в 1858 году для коронации королевы Виктории.

Изюминка ювелирной экспозиции – броши, символизирующие четыре нации Соединённого Королевства. Они сделаны из золота и инкрустированы белыми, розовыми и жёлтыми бриллиантами, а также изумрудами. Броши впервые выставили на всеобщее обозрение.

[Кэролайн де Гито, куратор выставки]:

«Роза – это Англия, нарцисс – Уэльс, чертополох – Шотландия и трилистник – Северная Ирландия. Её Величество надевает броши, когда посещает какую-либо из этих стран Соединённого Королевства. Эти броши – дипломатические посланники».

Также здесь есть и другие броши – символы государств Содружества.

А это коронационный портрет Её Величества. Картину высотой два с поливной метра написал шотландский художник Герберт Джеймс Ганн. Ему разрешили взять в свою студию платье королевы, чтобы он с точностью воспроизвёл детали.

Выставка «Платиновый юбилей: коронация королевы» продлится до 26 сентября.

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