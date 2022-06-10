Первый фолиант Шекспира продадут за $2,5 млн

Редчайшая книга – Первое фолио Шекспира – уйдёт с молотка на аукционе Sotheby's. Сейчас её можно..

[Габриэль Хитон, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:

«Первое фолио Шекспира – самое важное издание в истории английской литературы. Без этой книги мы не прочитали бы ни «Макбета», ни «Двенадцатую ночь», ни «Зимнюю сказку». Примерно половина пьес Шекспира была впервые опубликована в этом собрании».

Редчайшая книга – Первое фолио Шекспира – уйдёт с молотка на аукционе Sotheby’s. Сейчас её можно увидеть в Лондоне. Книга была издана в 1623 году – через семь лет после смерти автора. В неё вошли 36 пьес.

Книгу издали друзья и коллеги писателя. Это актёры Джон Хеминг и Генри Кондел, работавшие в шекспировской труппе. Они потратили год, чтобы проверить содержание пьес и привести их в порядок. В те времена было много так называемых пиратских текстов. Их незаконно добывали, переделывали, а потом издавали.

Первое фолио вышло тиражом в 750 экземпляров. До наших дней сохранилось примерно 230, а в частных коллекциях находятся менее 20 таких книг.

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Этот экземпляр в хорошем состоянии. Есть несколько пятен от пролитых напитков и отсутствуют некоторые страницы. Их заменили копиями. Также нет портрета автора.

[Габриэль Хитон, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:

«Когда такие книги начали издавать, портреты обычно вынимали и помещали в рамку».

В книге также сохранились записи её владельцев.

[Габриэль Хитон, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:

«В ней записаны довольно дилетантские стихи некоего Джона Фрейзера, жившего в XVII веке. Он увидел пустую страницу и, видимо, решил посостязаться с Шекспиром».

Известно, что в XVII веке эту книгу купила шотландская семья. В XIX столетии её приобрёл заводчик скаковых лошадей, а позже она перешла к британскому политику.

Аукцион состоится в Нью-Йорке 7 июля. За книгу планируют выручить до двух с половиной миллионов долларов.

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