Редкую скрипку Страдивари 1679 года продадут на аукционе. Ожидается, что за неё удастся выручить до 11..

Скрипку Страдивари продадут на аукционе за 11 миллионов долларов

Редкую скрипку Страдивари 1679 года продадут на аукционе. Ожидается, что за неё удастся выручить до 11 миллионов долларов.

Продажей занимается аукционный дом Christie’s в Лондоне. Его представитель говорит, что это один из самых лучших инструментов Страдивари. Он украшен слоновой костью и покрыт золотым лаком.

[Флориан Леонард, эксперт по скрипкам]:

«Красота этой скрипки в этих 500 ромбовидных кусочках слоновой кости, инкрустированных по краю. Приложили много работы, чтобы их вырезать и аккуратно разместить. Также есть красивый чёрный орнамент».

Опробовал инструмент известный британский скрипач Брайма Канне-Мейсон.

[Брайма Канне-Мейсон, скрипач]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Для меня невероятно большая честь играть на таком прекрасном инструменте в плане его внешнего вида и звучания. Я также рад, что могу получше узнать его историю».

Он говорит, что игра на такой изысканной скрипке требует подготовки.

[Брайма Канне-Мейсон, скрипач]:

«Такие инструменты невероятно чувствительны к каждому микродвижению. Если не привык играть на них, поначалу будет необычно. Это как спортивный автомобиль. Сначала нужно научиться его водить, только потом научишься маневрировать».

Страдивари хранил этот инструмент 55 лет. Продал в 1734 году за 40 фунтов. Теперь скрипка намного дороже.

[Флориан Леонард, эксперт по скрипкам]:

«Скрипки Страдивари в наши дни стоят от восьми до 20 миллионов долларов. Эта довольно красивая. Её оценивают в 8-11 миллионов долларов».

Аукцион пройдёт 7 июля.

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