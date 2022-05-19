Редкий рисунок Микеланджело продали на аукционе за 23 млн евро

Лишь несколько лет назад эксперты установили, что этот эскиз нарисовал сам Микеланджело. До этого авторство приписывали..
Дата загрузки: 2022-05-19
В этот период его могли купить музеи или французское правительство. Однако желающих не появилось, и рисунок выставили на торги в Париже. Его удалось продать за рекордную для работ Микеланджело цену.
Рисунок был выполнен в конце XV века. На нём изображена часть сцены с фрески «Крещение неофитов», написанной мастером флорентийской школы Мазаччо. Микеланджело нарисовал этот эскиз в возрасте 20 лет. В то время жил в своей родной Флоренции.
Этот редкий рисунок – одна из немногих работ Микеланджело, находящихся в частной коллекции. Набросок ушёл с молотка за 23 миллиона евро. Это намного больше предыдущего рекорда, установленного в 2000 году. Тогда на аукционе Christie’s в Лондоне рисунок «Воскресение Христа» продали за девять с половиной миллионов евро.
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