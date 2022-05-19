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Редкий рисунок Микеланджело продали на аукционе за 23 млн евро

Редкий рисунок Микеланджело продали на аукционе за 23 млн евро

Лишь несколько лет назад эксперты установили, что этот эскиз нарисовал сам Микеланджело. До этого авторство приписывали..

Дата загрузки: 2022-05-19

Редкий рисунок Микеланджело продали на аукционе за 23 млн евро
Лишь несколько лет назад эксперты установили, что этот эскиз нарисовал сам Микеланджело. До этого авторство приписывали ученикам великого мастера. После такого открытия набросок, находящийся во Франции, объявили национальным достоянием и запретили вывозить из страны в течение 30 месяцев.

В этот период его могли купить музеи или французское правительство. Однако желающих не появилось, и рисунок выставили на торги в Париже. Его удалось продать за рекордную для работ Микеланджело цену.

Рисунок был выполнен в конце XV века. На нём изображена часть сцены с фрески «Крещение неофитов», написанной мастером флорентийской школы Мазаччо. Микеланджело нарисовал этот эскиз в возрасте 20 лет. В то время жил в своей родной Флоренции.

Этот редкий рисунок – одна из немногих работ Микеланджело, находящихся в частной коллекции. Набросок ушёл с молотка за 23 миллиона евро. Это намного больше предыдущего рекорда, установленного в 2000 году. Тогда на аукционе Christie’s в Лондоне рисунок «Воскресение Христа» продали за девять с половиной миллионов евро.
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