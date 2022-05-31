Метеориты, палочка Гарри Поттера и когти Росомахи: необычный аукцион в Италии

Красная маска Человека-паука, которую носил Том Холланд, смотрит в сторону очень необычной коллекции. В центре небольшого..

Красная маска Человека-паука, которую носил Том Холланд, смотрит в сторону очень необычной коллекции.

В центре небольшого тосканского городка Ареццо недалеко от Флоренции спрятан Theatrum Mundi. И здесь собрали самый разнообразный реквизит из фильмов, а также настоящие метеориты.

У владельца коллекции Луки Каблери большие связи в Голливуде. Именно благодаря им он узнаёт, когда есть возможность купить памятные вещи из фильмов. А ещё у него есть своя команда в Марокко, которая прочёсывает пустыню в поисках метеоритов.

[Лука Каблери, владелец Theatrum Mundi]:

«Наши клиенты – это люди, которые хотят какие-то странные вещи себе домой, в офис, на яхту или в самолёт. Им нужно нечто действительно уникальное. Иногда в свою гостиную они ставят череп динозавра или кусочек Луны».

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Все эти уникальные предметы вскоре планируют продать на аукционе. А раньше на коллекцию могли посмотреть только самые богатые и знаменитые. И то, по предварительной записи.

[Лука Каблери, владелец Theatrum Mundi]:

«Ареццо – это небольшой город, тут нет аэропорта. Они прибывали во Флоренцию, а потом летели сюда на вертолёте. Тут были два часа, что-то покупали, а потом улетали».

Фрески на потолке, метеориты с Марса и Луны, чучело крокодила, оригинальные рисунки Гомера Симпсона и байк из «Беспечного ездока».

Несколько лет назад галерея была признана достойной обложки журнала National Geographic. Это привлекло к ней внимание коллекционеров.

Впрочем, туристы, приезжающие в Ареццо, по-прежнему не знают, что за этими неприметными дверями скрывается антиквариат возрастом сотни, а иногда и миллиарды лет.

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