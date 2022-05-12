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Самый крупный белый бриллиант за историю аукционов продали за $22 млн

Самый крупный белый бриллиант за историю аукционов продали за $22 млн

Самый крупный белый бриллиант за всю историю аукционов ушёл с молотка в Женеве. Драгоценный камень под..

Дата загрузки: 2022-05-12

Самый крупный белый бриллиант за историю аукционов продали за $22 млн
Самый крупный белый бриллиант за всю историю аукционов ушёл с молотка в Женеве. Драгоценный камень под названием «Скала» весит 228 карат. Алмаз добыли 20 лет назад в Южной Африке. Бриллианту придали грушевидную форму. Он безупречно прозрачный.

Торги за камень начались с 14 миллионов долларов.

[сотрудник аукционного дома Christie’s]:
«Дамы и господа. Это самый большой белый бриллиант, когда-либо выставлявшийся на аукцион».

После недолгого соперничества бриллиант был продан за 18 миллионов 600 тысяч долларов. Вместе с комиссией цена достигла почти 22 миллиона. При этом аукционисты рассчитывали выручить за камень до 30 миллионов долларов.

Ещё одним важным лотом стал крупный жёлтый бриллиант под названием «Красный Крест». Он весит 205 карат. Его добыли в 1901 году на руднике De Beers в Южной Африке.

Бриллиант продали за 14 миллионов 200 тысяч долларов. При этом ожидали выручить на четыре миллиона меньше. Часть денег получит Международный Красный Крест.
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