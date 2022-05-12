Самый крупный белый бриллиант за историю аукционов продали за $22 млн

Самый крупный белый бриллиант за всю историю аукционов ушёл с молотка в Женеве. Драгоценный камень под..

Самый крупный белый бриллиант за всю историю аукционов ушёл с молотка в Женеве. Драгоценный камень под названием «Скала» весит 228 карат. Алмаз добыли 20 лет назад в Южной Африке. Бриллианту придали грушевидную форму. Он безупречно прозрачный.

Торги за камень начались с 14 миллионов долларов.

[сотрудник аукционного дома Christie’s]:

«Дамы и господа. Это самый большой белый бриллиант, когда-либо выставлявшийся на аукцион».

После недолгого соперничества бриллиант был продан за 18 миллионов 600 тысяч долларов. Вместе с комиссией цена достигла почти 22 миллиона. При этом аукционисты рассчитывали выручить за камень до 30 миллионов долларов.

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Ещё одним важным лотом стал крупный жёлтый бриллиант под названием «Красный Крест». Он весит 205 карат. Его добыли в 1901 году на руднике De Beers в Южной Африке.

Бриллиант продали за 14 миллионов 200 тысяч долларов. При этом ожидали выручить на четыре миллиона меньше. Часть денег получит Международный Красный Крест.

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