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Новый препарат замедлит развитие болезни Альцгеймера

Новый препарат замедлит развитие болезни Альцгеймера

Экспериментальный препарат леканемаб замедлит развитие болезни Альцгеймера у пациентов на ранних стадиях. Об этом заявили представители..

Дата загрузки: 2022-09-30

Новый препарат замедлит развитие болезни Альцгеймера
Экспериментальный препарат леканемаб замедлит развитие болезни Альцгеймера у пациентов на ранних стадиях. Об этом заявили представители американской компании Biogen и японской Eisai.

Препарат – их совместное производство.

[Лоуренс Хониг, профессор неврологии Колумбийского университета]:
«Мы успешно завершили третью фазу испытаний на ранней стадии болезни Альцгеймера. Это изменит лечение пациентов в нашей стране и во всём мире».

Согласно исследованиям, препарат леканемаб замедлил развитие болезни на 27%.

[Лоуренс Хониг, профессор неврологии Колумбийского университета]:

«Это огромный прогресс по сравнению с симптоматическими препаратами, которые мы использовали ранее».

В клинических испытаниях участвовали 1800 пациентов. Результаты подтвердили теорию, что удаление липких отложений бета-амилоидного белка в головном мозге может задержать развитие недуга. Препарат направлен против тех форм амилоида, которые ещё не успели слипнуться и образовать бляшки и клубки.

В ходе исследований у пациентов оценивали уровень памяти, а также способность решать задачи и ухаживать за собой. Выяснилось, что препарат положительно повлиял на их состояние.

Ожидается, что новое лекарство получит одобрение регулирующих органов в США и поступит продажу к концу 2023 года.
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