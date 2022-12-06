Робота, делающего УЗИ суставов, разработали в Дании

Эта пациентка с ревматоидным артритом проходит регулярное ультразвуковое обследование в больнице на юге Дании. Но сегодня..

Эта пациентка с ревматоидным артритом проходит регулярное ультразвуковое обследование в больнице на юге Дании. Но сегодня его ей делает робот.

Аутоиммунное заболевание, поражающее преимущественно суставы, у 45-летней женщины нашли в 2014 году. Из-за этого пришлось уйти на пенсию досрочно.

[Метте Спангсгаард, пациентка]:

«Диагноз поставили поздно, начались изменения, в основном в ногах, костях. Это уже на всю жизнь. Когда изменения уже есть, то обратить их невозможно».

Обнаружить это заболевание на ранней стадии часто не успевают из-за длинных очередей на обследование и нехватки персонала.

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Но теперь на помощь пришёл робот по имени Артур. Он не только делает УЗИ, но также с помощью искусственного интеллекта обрабатывает данные и отправляет врачу уже готовый отчёт.

[Соерен Андреас Юст, ревматолог]:

«Если болезнь обнаружена на ранней стадии, то пациента можно лечить гораздо меньшим количеством лекарств, чем если бы болезнь обнаружили гораздо позже, когда иммунную систему регулировать сложнее».

Робот может просканировать две руки пациента примерно за 12 минут. То есть в час сделать УЗИ могут до четырёх пациентов.

Ультразвуковое сканирование кистей и запястий часто выявляет ранние признаки заболевания. Лечение рекомендуется в течение 12 недель после появления первых симптомов.

После трёх лет разработки робот недавно получил сертификат ЕС. Это позволит продавать его по всему блоку. Стоит он около 150 тысяч евро.

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