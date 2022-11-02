Вспышка оспы обезьян в Африке может быть масштабнее, чем считается

В деревенской клинике в ДР Конго шестилетняя Анжелика страдает от сотен болезненных фурункулов. А глаза её..
Дата загрузки: 2022-11-03
У них оспа обезьян – болезнь, впервые обнаруженная в ДР Конго 50 лет назад.
С 2019 года число случаев в Западной и Центральной Африке резко возросло. Но этой болезни уделялось мало внимания, пока в этом году она не распространилась по всему миру.
Литумбе Лифафу – отец Лисунги и дедушка Анжелики. Другой его сын в августе заболел оспой обезьян и умер.
[Литумбе Лифафу, житель ДР Конго]:
«После смерти сына я и месяца не проработал. А потом заболели эти двое детей. Сейчас ни о чём другом и думать не могу, даже пища в рот не идёт».
Глобальные органы здравоохранения считают, что количество случаев оспы обезьян в Африке значительно занижают. Объясняют это нехваткой лабораторий для тестирования и плохим транспортным сообщением. В некоторых районах отследить вирус почти невозможно.
Ситуация усугубляется нехваткой вакцин. Их запасы недавно раскупили западные страны.
Ни для Анжелики, ни для Лисунги препаратов не нашлось.
[Теопист Малоко, местный чиновник здравоохранения]:
«Если есть вакцина, мы должны первыми её получать, потому что мы на передовой противостояния вирусу».
В этом году на Западе от оспы обезьян умерло всего десять человек. В Африке их более 130. Почти все – в ДР Конго.
Министр здравоохранения страны говорит, что ведёт переговоры с ВОЗ о закупке вакцин. Но будущее этих двух детей пока туманно. Без лечения нужно просто ждать, пока болезнь пройдёт сама. Но им грозят осложнения, включая слепоту.
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