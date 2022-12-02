Обнаруживать рак с помощью червей научились в Японии

Черви помогают выявлять рак поджелудочной железы у людей на ранней стадии. Японская технологическая фирма Hirotsu Bio Science утверждает, что разработала первую в мире подобную технологию.

Достаточно отправить анализ мочи в специализированную лабораторию. Там его помещают в чашку Петри с определённым видом нематод длиной около миллиметра. Эти круглые черви называются C. elegans. Обоняние у них гораздо сильнее, чем у собак, и их отталкивает запах раковых клеток.

Японские исследователи говорят, что эта особенность делает нематод мощным диагностическим средством.

[Такааки Хироцу, глава компании]:

«Это очень важно при раннем выявлении рака и подобных заболеваний, поскольку черви могут ощущать очень незначительные количества. Думаю, у технологий нет шансов против возможностей, которыми обладают живые организмы».

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Для создания теста компания изменила генетический код нематод так, чтобы они уплывали от образцов рака поджелудочной железы. Учёные начали именно с этого вида онкологии из-за сложности диагностики и скорости прогрессирования.

В ближайшие годы компания планирует создать подобные тесты на рак печени, шейки матки и молочной железы.

При этом компания отмечает, что он не даёт 100-процентной гарантии. Однако может стать инструментом раннего скрининга, который поможет пациентам быстрее начать дальнейшее тестирование и лечение.

Исследованиями компания занималась последние три десятилетия. Вскоре она планирует начать продажу теста не только в Японии, но также в США.

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