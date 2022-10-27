Уже 30 человек умерли от лихорадки Эбола в Уганде. В общей сложности там выявили 109 подтверждённых..

В Уганде от лихорадки Эбола умерли уже 30 человек

Уже 30 человек умерли от лихорадки Эбола в Уганде. В общей сложности там выявили 109 подтверждённых случаев заболевания, включая 15 случаев у медицинских работников, шестеро из которых скончались.

В стране работают пять медицинских учреждений, где лечат пациентов с Эболой. Сейчас правительство начинает строить шестой. Вместе с ним количество мест увеличится до 350.

Также через две недели начнутся клинические испытания трёх вакцин. Две из них разработаны в США и одна – в Великобритании. В Уганде распространяется суданский штамм Эболы, против которого ранее препаратов не создавали.

[Джейн Рут Асенг, министр здравоохранения Уганды]:

«Мы планируем вакцинировать тех, кто контактировал с больными. Это значит, что на первом этапе вакцины получат примерно 3000 человек».

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Специалисты хотят проверить, насколько эффективны вакцины в случае, когда человек контактировал с больным, и после этого прошло какое-то время.

Это уже пятая вспышка суданского штамма Эболы в Уганде. О последней правительство объявило 20 сентября. В середине этого месяца власти ввели трёхнедельный карантин в районах Мубенде и Кассанда в центральной части страны.

17 октября президент Уганды объявил режим повышенной готовности в Кампале, поскольку вирус добрался и до столицы.

[торговец]:

«У нас недавно закончился карантин из-за COVID, и торговцы ещё выплачивают долги. Если введут карантин из-за Эболы, то это будет невообразимо. У нас уже не первая вспышка лихорадки, и раньше нас не запирали дома». [торговец]:

«Господин президент, если вы введёте карантин, на что мы, инвалиды, будем жить?»

Лихорадка Эбола – редкое и опасное вирусное заболевание. Начальные симптомы такие же, как при гриппе. Потом начинаются боли в животе, тошнота, рвота и диарея. В некоторых случаях происходят внутренние и внешние кровотечения. Летальность составляет от 25 до 90 процентов, в среднем – 50.

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