Мэр Нью-Йорка предложил насильно отправлять в больницы бездомных с психическими заболеваниями

Проблему бездомных с психическими заболеваниями будут решать в Нью-Йорке кардинально. Мэр Эрик Адамс представил новую стратегию,..

[Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка]:

«Если тяжёлое психическое заболевание приводит к тому, что человек оказывается на улице и представляет угрозу собственному здоровью, на нас лежит моральная ответственность помочь ему получить необходимые лечение и уход».

Проблему бездомных с психическими заболеваниями будут решать в Нью-Йорке кардинально. Мэр Эрик Адамс представил новую стратегию, которая уже вызвала обеспокоенность.

План предусматривает госпитализацию бездомных с тяжёлыми психическими заболеваниями, даже против их воли.

Адамс говорит, что в этом процессе усилия объединят медики и полицейские.

[Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Для полицейских создадут телефонную линию для консультации с врачами. При этом многие обеспокоены, что вопрос фактически хотят переложить на полицию, которая не специализируется на работе с душевнобольными.

[Харви Розенталь, директор Ассоциации психиатрических служб]:

«Если людям нужно жильё, они должны получить жильё. Если людям нужна кризисная поддержка, у нас есть много вариантов, новых и старых, и это не отделение неотложной помощи в больнице. Мы ищем институциональное решение. Но оно, вероятно, будет нарушать права и, безусловно, будет неправильным и травмирующим путём».

В Нью-Йорке в прошлом году наблюдался рост насилия со стороны бездомных, включая нападения на пассажиров метро.

Адамс и губернатор штата Нью-Йорк пообещали решить эту проблему, увеличив персонал психиатрических служб и усилив присутствие полиции в подземке.

При этом, согласно установившейся практике, даже если полиция задерживала бездомных с психическими отклонениями, спустя несколько дней в больнице их обычно отпускали обратно в город.

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