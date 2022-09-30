Чехия начала контроль на границе со Словакией из-за мигрантов

Досмотр и проверка документов вновь стали обязательными на границе между Чехией и Словакией. Чешские полицейские и..
Дата загрузки: 2022-09-30
С января в Чехии задержали 12 тысяч иностранцев без соответствующих документов. Это в 12 раз больше, чем в прошлом году.
В первый же день возобновления погранрежима полиция задержала более ста мигрантов и девять подозреваемых в нелегальной перевозке людей. Причём полицейские патрули появились вдоль всей границы со Словакией.
[Богдан Варыш, полицейский]:
«С полуночи мы задержали 19 человек в Брумов-Бильнице, включая нелегального перевозчика. Мигрантов отправили в миграционный пункт в Голешове. На перевозчика заведут уголовное дело».
Большинство мигрантов – выходцы из Сирии, которые бегут из Турции. Те, кто смог пересечь чешскую границу, приходят к железнодорожному вокзалу в Праге. Отсюда едут в Германию или другие страны Западной Европы.
[мигрант]:
«Раньше я работал (в Турции), и всё было хорошо. Но мы столкнулись с расизмом, жестоким обращением и строгими запретами. Нам даже нельзя было ездить в другие районы».
[мигрант]:
«Мы шли через леса. Нам пришлось многое пережить из-за нелегальных перевозчиков. Они угрозами вымогали деньги. Пересечь границу с Венгрией оказалось очень трудно, а в Сербии мы попали в лагеря с плохими условиями».
Решение Чехии временно возобновить погранрежим осудил премьер-министр Словакии. Впрочем, примеру чешских властей уже последовала Австрия. Она также ввела контроль на австрийско-словацкой границе.
Короткая ссылка на эту страницу: