Знакомьтесь, это Руди Валентино – самый старый самец орангутана в Северной Америке. Недавно ему исполнилось 45..

Самый старый самец орангутана в Северной Америке дожил до 45 лет

Знакомьтесь, это Руди Валентино – самый старый самец орангутана в Северной Америке. Недавно ему исполнилось 45 лет. Он питомец зоопарка в Хьюстоне на юге США.

[Чека Хайн, смотрительница зоопарка]:

«Руди довольно особенный. Он живёт в зоопарке Хьюстона с 1978 года. Так что он провёл здесь почти всю жизнь».

В дикой природе орангутаны доживают до 40 лет. В неволе живут дольше. Но в основном это самки. Самцы умирают раньше из-за сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому 45 лет – для них настоящее достижение.

Так что Руди не самый старый орангутан в этом зоопарке. Почётный титул принадлежит самке Шайенн. Ей уже 50.

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[Чека Хайн, смотрительница зоопарка]:

«У Шайенн всё отлично. Конечно, она передвигается не так быстро, как раньше, в молодости. Но в остальном у неё всё замечательно. Она любит каждый день выходить к публике и общаться с людьми».

Руди тоже в неплохой форме. Орангутаны – древесные обезьяны. Они перемещаются с помощью длинных рук, помогая себе ногами. Руди с этой задачей по-прежнему справляется.

Смотрители не заходят в вольер с орангутанами, поскольку это рискованно.

[Чека Хайн, смотрительница зоопарка]:

«Взрослый самец орангутана в восемь-десять раз сильнее человека. Так что орангутаны могут быть очень опасны».

Орангутаны – редкий вид. Раньше они обитали по всей Юго-Восточной Азии. Теперь встречаются только на островах Борнео и Суматра. Сейчас существует три вида орангутанов – калимантанский, суматранский и тапанульский.

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