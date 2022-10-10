fb pixel
Телеканал NTD

Сюрприз дочери-невесты растрогал отца до слёз

Сюрприз дочери-невесты растрогал отца до слёз
Сюрприз дочери-невесты растрогал отца до слёз

На свадьбах часто случаются сюрпризы. В этой истории невеста преподнесла сюрприз любимому отцу.

Когда заиграла мелодия песни Брюса Спрингтина When You Need Me, отец с дочерью вышли танцевать.

Неожиданно музыка прервалась. Зазвучал детский голос. Невеста заранее вставила в запись своё пение в трёхлетнем возрасте.

Отец, услышав знакомый голос дочери, растрогался до слёз. Как это было, смотрите видео.

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...