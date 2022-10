Сюрприз дочери-невесты растрогал отца до слёз

На свадьбах часто случаются сюрпризы. В этой истории невеста преподнесла сюрприз любимому отцу.



Когда заиграла мелодия песни Брюса Спрингтина When You Need Me, отец с дочерью вышли танцевать.



Неожиданно музыка прервалась. Зазвучал детский голос. Невеста заранее вставила в запись своё пение в трёхлетнем возрасте.



Отец, услышав знакомый голос дочери, растрогался до слёз. Как это было, смотрите видео.