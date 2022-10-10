Германия расследует диверсию на железной дороге

Полиция Германии расследует диверсию, которая привела почти к трёхчасовой остановке всего железнодорожного движения на севере Германии...

Полиция Германии расследует диверсию, которая привела почти к трёхчасовой остановке всего железнодорожного движения на севере Германии. Это произошло после того, как злоумышленники в двух местах перерезали кабели железнодорожной сети.

[Фолькер Виссинг, министр транспорта Германии]:

«Понятно, что это было целенаправленное и злонамеренное действие».

Как сообщил государственный железнодорожный оператор Deutsche Bahn, из-за инцидента были вынуждены остановиться поезда типов Intercity, Intercity-Express и EuroCity. В Нижней Саксонии и Бремене остановились также региональные поезда.

Сеть починили за несколько часов. Однако после этого возникали периодические сбои.

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[Фолькер Виссинг, министр транспорта Германии]:

«У нас высокие стандарты безопасности. Если, например, обрезают кабели, немедленно срабатывает защитный механизм. Таким образом, исключаются риски, которые могут возникнуть в результате разрушения инфраструктуры».

С технической точки зрения причиной сбоя стал отказ радиосети GSM-R. Её железная дорога использует для связи между центрами управления и поездами, а также для цифровой передачи данных.

Преступники перерезали оптоволоконные кабели в Херне и Берлин-Хоэншёнхаузене. Там находятся кабельные узлы. Специалисты говорят, что для такой диверсии нужны были хорошие технические навыки, а также карта кабелей конкретных узлов, поскольку они обычно скрыты под мостами и до них очень сложно добраться.

Теперь следователи говорят, что не исключают саботаж под руководством иностранного государства. К расследованию подключились спецслужбы, а также представители сил безопасности Дании и Швеции.

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