fb pixel
Телеканал NTD

Брошенный котёнок подружился с маленьким мальчиком. Фото

Брошенный котёнок подружился с маленьким мальчиком. Фото
Брошенный котёнок подружился с маленьким мальчиком. Фото

Грейси нашла серо-белого котёнка на улице в Сан-Франциско. Дома она его искупала и покормила. Котёнок быстро освоился в новой обстановке. Оказалось это девочка, и её назвали Грейси.

Малышка сразу подружилась с маленьким сыном женщины. «Когда сын дома, она всегда рядом с ним. Он может позвать её по имени, и она прибежит к нему, как собака. К другим она так не бежит», – рассказала Грейси.


Грейси любит спать рядом с малышом.

Кошка считает малыша своим хозяином и охраняет его.

Она составит компанию другу, где бы он ни находился.

Ребёнок обожает Грейси так же, как и она его.

Неважно, что делает малыш, Грейси всегда рядом.

Хотя Грейси уже выросла, её любовь к лучшему другу только усилилась.

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...