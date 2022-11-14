Брошенный котёнок подружился с маленьким мальчиком. Фото

Грейси нашла серо-белого котёнка на улице в Сан-Франциско. Дома она его искупала и покормила. Котёнок быстро освоился в новой обстановке. Оказалось это девочка, и её назвали Грейси.



Малышка сразу подружилась с маленьким сыном женщины. «Когда сын дома, она всегда рядом с ним. Он может позвать её по имени, и она прибежит к нему, как собака. К другим она так не бежит», – рассказала Грейси.





Грейси любит спать рядом с малышом.



Кошка считает малыша своим хозяином и охраняет его.



Она составит компанию другу, где бы он ни находился.



Ребёнок обожает Грейси так же, как и она его.



Неважно, что делает малыш, Грейси всегда рядом.



Хотя Грейси уже выросла, её любовь к лучшему другу только усилилась.