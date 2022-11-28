Как 10-летняя девочка помогла маме родить

У жительницы штата Миссури Виолы Фэйр родовые схватки начались раньше срока. Кроме 10-летней Миракл дома никого не было.



Девочка, увидела, что маме очень больно, и позвонила в службу экстренной помощи. «Привет, я думаю, что моя мама рожает», – сказала девочка.

Диспетчер Скотт Странгхонер понял, что нужно действовать быстро. Он сказал девочке, что ей придётся помочь маме. Миракл сначала растерялась, но потом взяла себя в руки и следовала указаниям диспетчера.

«Мама, они сказали лечь на спину в центре кровати или на пол», – сказала девочка маме. Она открыла входную дверь для врачей и выполнила все инструкции диспетчера за 11 минут. «Всё хорошо, мама, всё хорошо!» – сквозь слёзы говорила Миракл, успокаивая маму.

Вскоре малышка Джейла появилась на свет. «Она дышит и сейчас плачет», – сказала диспетчеру Миракл с младенцем на руках.

Скотт велел вытереть лицо новорождённой полотенцем и убедиться, что пуповина не обвилась вокруг шеи. Затем завернуть малышку в полотенце и накрыть ей голову. Диспетчер сказал, что девочка в точности выполнила все его указания. «Она проделала потрясающую работу», – добавил он.

Мама девочки с гордостью за старшую дочь сказала: «Это было чудо. Когда ребёнок родился, я не могла взять его на руки. Дочка вытерла малышку и похлопала по спине, чтобы та заплакала. Дочка очень помогла. Я ей благодарна».



Миракл чествовали не только родственники и помогавший ей диспетчер, но и сотрудники пожарно-спасательной службы и службы скорой медицинской помощи.



Девочке вручили «специальный сертификат» и подарки, включая розовую булавку с аистом, планшет с развивающими играми и дневник для записи её невероятной истории.



Сейчас Миракл радуется общению с новорождённой сестрёнкой. «Она очень милая. Плачет мало. Я часто беру её на руки», – рассказала Миракл.

