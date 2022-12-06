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Телеканал NTD

Как шимпанзе встретилась с детёнышем после разлуки. Трогательное видео.

Как шимпанзе встретилась с детёнышем после разлуки. Трогательное видео.
Как шимпанзе встретилась с детёнышем после разлуки. Трогательное видео.

Шимпанзе Махале родила малыша Кучезу в ноябре 2022 года в зоопарке в американском штате Канзас. Роды длились долго, поэтому пришлось делать кесарево сечение.

У новорождённого обнаружили проблемы с дыханием, и его оставили под наблюдением ветеринаров.

Через двое суток малышу стало лучше, и его вернули в вольер матери.

Махале не сразу заметила детёныша среди одеял. Как прошла встреча Кучезы с мамой, смотрите видео.

Сотрудник зоопарка сообщил, что Махале – заботливая мама. Несмотря на операцию и временную разлуку с детёнышем у неё много молока. Она кормит малыша и не расстаётся с ним ни на минуту.

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