Врач показал, как быстро успокоить плачущего младенца

Педиатр из Калифорнии Роберт Гамильтон неожиданно стал знаменитостью. В видеоролике он даёт инструкцию, как успокоить плачущего младенца. Свою технику врач назвал «Удержание».



Техника проста и состоит из следующих четырёх шагов:

Взять ребёнка на руки и сложить его руки на груди.

Зафиксировать руки ребёнка одной рукой, одновременно поддерживая его подбородок.

Аккуратно поддерживать ребёнка снизу другой рукой. Для более надёжной фиксации использовать ладонь.

Расположить ребёнка под углом 45 градусов и немного покачать.



Покачивая ребёнка, можно делать движения вверх-вниз или слегка потрясти. Движения должны быть плавными. Угол наклона очень важен. Он помогает удерживать ребёнка.

Врач в считанные секунды успокоил младенца, которому сделали укол. Он рекомендует применять эту технику только к детям в возрасте от двух до трёх месяцев. Малыши постарше слишком тяжёлые, чтобы их удерживать в таком положении.



«Удержание» работает, поскольку, по сути, это пеленание. «Это удобное положение для ребёнка. Вы должны помнить, откуда он родом – из очень тесной утробы матери. Он долгое время находился в таком положении», – пояснил врач.

«Делая так, вы как бы воссоздаёте обстановку в утробе матери. Детей это успокаивает, плюс мягкое движение», – добавил он.

Врач утверждает, что эта техника работает на 90 процентов. Но она не подходит, если младенец болен или голоден. Смотрите видео!

