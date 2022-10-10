Неотапливаемые бассейны: французов спасают гидрокостюмы

В этом открытом бассейне в пригороде Парижа теперь плавают только в гидрокостюмах. Раньше температура воды здесь..

В этом открытом бассейне в пригороде Парижа теперь плавают только в гидрокостюмах. Раньше температура воды здесь была не меньше 26 градусов, но сейчас опустилась до 19. Из-за роста цен на энергоносители приходится экономить, и воду больше не нагревают.

Впрочем, пловцы не возражают.

[Мюриэль Голдберг, пловчиха]:

«Это просто счастье. Честно говоря, гидрокостюм мне очень понравился. Раньше я не плавала в нём, думала, будет сковывать движения. Но это совсем не так. Наоборот, это приятно и освежает. Мы чувствуем себя намного лучше после тренировки в гидрокостюме в холодной воде, чем без него в тёплой». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Это бодрит, но прохладно всего пять минут. За это время гидрокостюм прогревается».

В этом бассейне олимпийского размера воду прогревают с помощью газового котла. По сравнению с прошлым годом цена на топливо выросла в 14 раз. В середине мая от нагрева воды отказались. Это позволит экономить до 50 тысяч евро в холодные месяцы.

[Гюй Далпайра, сотрудник бассейна]:

«Мы насколько сможем постараемся продлить работу открытого бассейна – до тех пор, пока температура не опустится до критических 15 градусов».

Когда совсем похолодает, пловцы перейдут в крытый бассейн длиной 25 метров. Там температура воды будет 28 градусов.

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