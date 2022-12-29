Что сделала приютская собака ради чужих щенков

Эта история произошла в 2016 году в Канаде. Хозяева австралийской овчарки по кличке Мэгги оставили её в отеле для животных на время отъезда.



Мэгги недавно взяли из приюта, и раньше у неё было потомство. Она жила в отеле больше недели, когда туда привезли двух щенков. Их поместили в отдельный вольер.

Владелица отеля Сэнди Олдред поехала ужинать. Она решила просмотреть видеозапись происходящего в отеле. Женщина увидела, что Мэгги отодвинула миску с водой, встроенную в дверь, и выбралась наружу. Собака ходила по коридору и возвращалась к месту, где были щенки.

«Мы наблюдали за ней с помощью видео камеры. Собака сразу их нашла. Она виляла маленьким хвостиком и пыталась открыть лапой дверь. Потом просто решила, остаться рядом», – рассказала владелица отеля.



После ужина Сэнди вернулась в отель. «Увидев меня, Мэгги очень обрадовалась. Потом повела меня к щенкам, как бы говоря: «Мне очень нужно познакомиться с ними»», – вспоминает женщина.



Сэнди впустила Мэгги к щенкам. Они обнюхали друг друга, и Мэгги легла рядом с малышами. На следующий день она обнаружила троицу в том же положении. «Щенки нуждались в ней, а она – в них», – пояснила Сэнди.

Когда хозяева Мэгги приехали за ней, Сэнди рассказала им, как собака позаботилась о щенках. Хозяева не удивились и сказали, что выбрали особенную собаку.



Сэнди стала забирать щенков домой по вечерам, чтобы им не было так одиноко.