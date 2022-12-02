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Телеканал NTD

Зачем женщина возит кота для встречи с бывшим хозяином

Зачем женщина возит кота для встречи с бывшим хозяином
Зачем женщина возит кота для встречи с бывшим хозяином

Тони перенёс инсульт и попал в отделение интенсивной терапии. После лечения мужчине был нужен постоянный уход, поэтому его перевезли в дом престарелых. Дома у Тони остался любимый кот.

Соседи заботились о коте и подыскивали ему новых хозяев. Аманда Хасани увидела в Интернете объявление и захотела забрать питомца. Соседка согласилась и рассказала про бывшего хозяина кота. Аманда подумала, что Тони и кот очень скучают друг по другу. Она договорилась с работниками дома престарелых о том, чтобы устраивать встречи мужчины с его питомцем.

«При виде пушистого друга лицо Тони сразу посветлело», – рассказала Аманда. Освоившись в новой обстановке, кот подбежал к хозяину. Мужчина гладил и обнимал питомца, тот тёрся о его руки и мурлыкал.

Аманда рассказала, что планирует приезжать вместе с котом к Тони каждые две недели.

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