Тони перенёс инсульт и попал в отделение интенсивной терапии. После лечения мужчине был нужен постоянный уход, поэтому его перевезли в дом престарелых. Дома у Тони остался любимый кот.
Соседи заботились о коте и подыскивали ему новых хозяев. Аманда Хасани увидела в Интернете объявление и захотела забрать питомца. Соседка согласилась и рассказала про бывшего хозяина кота. Аманда подумала, что Тони и кот очень скучают друг по другу. Она договорилась с работниками дома престарелых о том, чтобы устраивать встречи мужчины с его питомцем.
«При виде пушистого друга лицо Тони сразу посветлело», – рассказала Аманда. Освоившись в новой обстановке, кот подбежал к хозяину. Мужчина гладил и обнимал питомца, тот тёрся о его руки и мурлыкал.
Аманда рассказала, что планирует приезжать вместе с котом к Тони каждые две недели.
Зачем женщина возит кота для встречи с бывшим хозяином
Тони перенёс инсульт и попал в отделение интенсивной терапии. После лечения мужчине был нужен постоянный уход, поэтому его перевезли в дом престарелых. Дома у Тони остался любимый кот.