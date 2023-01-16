Кем оказался «странный кот», живущий у бабушки

Бабушка из США перед своим домом всегда оставляет корм для бездомных кошек. У неё в доме живёт три пушистых питомицы. Её внук Эрик однажды пришёл в гости и очень удивился, увидев среди кошек опоссума.



Как оказалось, новый «кот» живёт у бабушки уже довольно долго. «Моя бабушка ухаживала за опоссумом уже несколько месяцев, думая, что это просто ещё один кот..», – написал Эрик на своей страничке в соцсетях.



По словам Эрика, когда он объяснил бабушке, что это за странная кошка, она посмотрела на него с недоумением. «Я смеялся несколько минут, – добавил Эрик. – Она не понимала, почему я смеюсь, пока я не показал заострённый нос и тощий хвост зверька. Бабушка не знала, что это не кот».



Когда опоссум впервые появился на пороге бабушкиного дома, он был похож на мокрого брошенного котёнка. Опоссум, которого назвали Тете, быстро освоился в новой обстановке. Тите любит играть с кошками, и бабушки ласкает его, как и других питомцев.



«Бабушка любит животных и заботится о них, – поделился Эрик. – Это вдохновляет меня на добрые поступки и на то, чтобы лучше относиться к другим существам».