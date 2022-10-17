Симулятор ураганов в Дании предлагает «поиграть» с ветром

Здесь можно испытать себя на выносливость и силу и буквально поиграть с ветром. В датском городе..
Дата загрузки: 2022-10-18
Главная задача – первым добежать до заветной кнопки. При этом в самом опасном отделе скорость ветра достигает 130 километров в час. Это выше, чем у урагана второй категории.
Симулятор открыт для людей от пяти до 80 лет. Для каждого возраста выберут подходящую силу ветра.
[Ингус Аугсткалнс, основатель музея «Победи ураган»]:
«От бриза для малышей до урагана второй категории для подростков и взрослых. Мы позволяем играть с ветром и веселиться. Но это также имеет высокую образовательную ценность».
Здесь можно сполна ощутить все прелести природного катаклизма. Сильный ветер сопровождается звуковыми, световыми и анимационными эффектами. Так, ураган можно попробовать в городе, горах, лесу и пустыне.
[Ингус Аугсткалнс, основатель музея «Победи ураган»]:
«Конечно, люди знают, что такое ураганы. Но, когда им говорят покинуть зону бедствия, они этого не делают. Просто пусть проведут 20 секунд в центре «Победи ураган». Они ощутят эту экстремальную силу природы, а также поймут, насколько они уязвимы».
Гостям предлагают образовательные мероприятия по аэродинамике, энергии ветра и физике.
[Ингус Аугсткалнс, основатель музея «Победи ураган»]:
«А ещё у нас есть тренажёр, который специально сделан для спасательных служб и военных. И есть определённые навыки, которым там можно обучать».
Как прогнозируют учёные, в этом столетии ураганы 4-й и 5-й категорий будут происходить чаще, чем раньше. Их станет больше примерно на 10%.
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