Сильные снегопады в Японии: погибших уже 14

В Японии уже больше недели продолжаются сильные снегопады. Начиная с 17 декабря, они привели к гибели..

В Японии уже больше недели продолжаются сильные снегопады. Начиная с 17 декабря, они привели к гибели 14 человек. 87 человек пострадали. Такие данные приводят японские СМИ.

Страдает побережье Японского моря. В префектуре Ниигата намело сугробов высотой 1 метр 20 сантиметров. А в минувшие выходные из-за снегопада регион остался без света. Электричества по-прежнему нет примерно в двух тысячах домов. Перекрыты автодороги, не ходят поезда.

Среди погибших – люди, которые задохнулись выхлопными газами в собственных машинах, застряв в сугробах и пытаясь согреться.

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Снегопады не обошли и центральную Японию. Здесь они не такие сильные, но местные жители всё же не привыкли к такой погоде. В городе Нагоя префектуры Айти выпало 10 сантиметров снега. Такого здесь не видели последние 8 лет.

Метеорологи просят жителей пострадавших от непогоды регионов соблюдать осторожность и не выходить из дома без крайней необходимости, поскольку возможны перебои в движении транспорта и новые отключения электроэнергии.

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