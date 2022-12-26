Не менее 34 человек погибли в США в результате беспрецедентного снежного шторма

Миллионы американцев оказались в ловушке снега и мороза в воскресенье. Беспрецедентный снежный шторм унёс жизни не..
Дата загрузки: 2022-12-27
Шторм простирался от Великих озёр недалеко от канадской границы до Рио-Гранде, что близ границы с Мексикой. Ожидается, что жертв будет больше.
Перебои с наземным и воздушным транспортом, вероятно, сохранятся. Сотни авиарейсов уже отменены.
Особенно пострадал город Буффало в штате Нью-Йорк. По словам губернатора штата Кэти Хокул, в субботу почти все пожарные машины в городе застряли в снежных заносах. Она призвала людей соблюдать действующий запрет на вождение. Особенно в свете того, что в округе Эри, в который входит Буффало, около 500 человек застряли в своих автомобилях в ночь с пятницы на субботу.
[Кэти Хокул, губернатор штата Нью-Йорк]:
«Я не могу преувеличить, насколько опасными остаются условия. Нам нужно, чтобы люди держались подальше от дорог. Да, ещё один день, и я знаю, что это Рождество».
Аэропорт Буффало будет закрыт до утра вторника. Так, в воскресенье на взлётно-посадочных полосах выпало более метра снега.
Штат Нью-Йорк уже обратился к Джо Байдену с просьбой объявить режим стихийного бедствия.
Губернатор штат также отметила, что скорость ветра достигала 130 километров в час. Это был рекорд. Также, по её словам, это была самая продолжительная метель в истории штата.
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