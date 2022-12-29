Когда самая сильная за 45 лет снежная буря накрыла город Буффало в США, владелец барбершопа Крэйг..

Как парикмахер спасал людей во время снежной бури в США

[Крэйг Элстон, владелец барбершопа]:

«В то время я зашёл в социальные сети и опубликовал объявление, чтобы все приходили в мой барбершоп».

Когда самая сильная за 45 лет снежная буря накрыла город Буффало в США, владелец барбершопа Крэйг Элстон открыл двери своего заведения для всех. Он начал приглашать внутрь людей, которые попали в опасные погодные условия.

И люди стали приходить. В канун Рождества набралось человек 40. Мужчина обеспечил их едой, напитками, электричеством, чтобы заряжать телефоны, местами для сна, а также одеялами, которыми на время стали парикмахерские накидки.

[Крэйг Элстон, владелец барбершопа]:

«Я сделал это от чистого сердца. Ничего удивительного. Я бы повторил это снова».

Экстремальный арктический шторм бушевал в США несколько дней. Он принёс небывалые морозы, ураганные ветры и снежный покров, толщина которого кое-где превысила полтора метра.

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Сообщается, что погибло более 60 человек. При этом 29 жертв приходится на Буффало.

Город находится на западном берегу озера Эри недалеко от границы с Канадой. Здесь привыкли к суровым зимам. Однако такого бедствия местные жители не видели давно. Людей находили замёрзшими в сугробах или собственных машинах. Кто-то умер от остановки сердца, убирая снег.

Многие часами сидели без электричества из-за обрыва проводов. А где-то морозы привели к разрыву водопроводных труб. В этом городе, к примеру, воду теперь доставляют. И когда ситуация наладится, пока неизвестно.

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