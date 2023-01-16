В Калифорнии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за новой волны смертоносных ливней. Они обрушились на штат в..

Три наводнения за десять дней: калифорнийцы в шоке от непогоды

В Калифорнии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за новой волны смертоносных ливней. Они обрушились на штат в выходные.

С просьбой ввести режим ЧС к Джо Байдену обратился губернатор Калифорнии.

Непогода топит Калифорнию с 26 декабря. С тех пор на регион обрушилась серия так называемых «атмосферных рек». Это столбы конденсированного водяного пара. В такой частой последовательности они встречаются крайне редко.

В результате наводнений и оползней погибло не менее 19 человек. Тысячи людей остались без электричества, сотням пришлось эвакуироваться. При этом многих спасали на вертолётах, поскольку дороги заблокированы, затоплены либо перекрыты.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

По заявлению Белого дома, Байден отправил федеральную помощь для восстановления штата.

Новый виток непогоды в выходные принёс дождь, снег и сильный ветер. Жители округа Санта-Крус говорят, что очень устали.

[местная жительница]:

«Только мы всё убрали, как спустя шесть дней снова началось наводнение. Мы в шоке. Хотя мы были готовы к такому, но не ожидали подобных масштабов, такого беспорядка и таких разрушений. Для нас это слишком. Мы переживаем всё в третий раз». [местный житель]:

«Три наводнения за десять дней или даже неделю – это слишком. Очень сложно, но жизнь продолжается».

При этом синоптики призывают людей не расслабляться. В штат идёт девятая «атмосферная река» подряд. Ожидается, что она будет последней в серии.

Короткая ссылка на эту страницу: