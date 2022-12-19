Обзор позитивных, смешных и забавных новостей 2022 года начнём с исследования британских учёных. Они доказали, что..

От жены-крокодила до симулятора ураганов: забавные и смешные новости 2022 года

Обзор позитивных, смешных и забавных новостей 2022 года начнём с исследования британских учёных. Они доказали, что пение птиц действительно благотворно влияет на человека. И чтобы никто в этом не усомнился, выяснили точное время действия прогулок на свежем воздухе – около восьми часов.

В Дании установили симулятор ураганов. В нём можно попробовать свои силы и при небольшом ветерке, и при шквальном ветре скоростью до 130 километров в час.

А в одном мексиканском городке женили мэра. Самое забавное в том, что его жена – крокодил. На самом деле это традиция, призванная попросить у природы урожая.

В Испании туристам предлагают пощекотать нервы и прогуляться с волками. Разведением хищников этот гид занимается 13 лет. Говорит, самое сложное, чтобы волки во время прогулки не убежали охотиться.

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В США набирает популярность плавание с хвостом русалки. В стране проводят всевозможные фестивали и конкурсы. Кроме того, открываются курсы, на которых учат плавать именно таким способом.

Общественный туалет с фресками, позолотой и лепниной. Именно таким чудом заманивает туристов ничем другим не приметный австралийский городок. Назвал свою достопримечательность «Цистернской капеллой».

А в Сан-Франциско придумали, как отвадить от станции метро назойливых голубей. Нет, их не травят и не отстреливают. Отгоняет их зоркий ястреб. Пока он там, голуби на станцию ни ногой.

В Перу одна женщина долго растила своего хаски, пока в какой-то день не выяснилось, что это лиса. Неладное заподозрили, когда она стала поедать соседских морских свинок. Хищницу отправили в заповедник.

А вот для тех, кто питомца лишился навсегда, на Филиппинах придумали утешение. Там на одной фабрике делают точные копии животных.

Между тем, в США выбрали самую уродливую собаку. Ею стал питомец породы китайская хохлатая. Хозяйка в нём души не чает.

В Чили маленькая девочка стала интернет-звездой благодаря костюму Елизаветы II на Хэллоуин. А в Индии интернет-сенсацией стала целая деревня. Ведь многие её жители стали видеоблогерами.

Этот житель Японии тоже прославился. Правда, тем, что ничего не делает за деньги. Он придумал занятие – сопровождать людей в ресторанах и других заведениях и отвечать на их вопросы. Оказалось, что на такие услуги в стране – большой спрос.

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