Пружинят и облегчают шаг: новые экзоскелетные ботинки создали в США

Эти экзоскелетные ботинки могут улучшить жизнь пожилых людей и тех, у кого проблемы с подвижностью. Изобретение..

Эти экзоскелетные ботинки могут улучшить жизнь пожилых людей и тех, у кого проблемы с подвижностью. Изобретение американских учёных из Стэнфордского университета снижает нагрузку на мышцы и позволяет ходить быстрее.

Каждое устройство оснащено двигателем, датчиками, аккумулятором и микрокомпьютером.

[Патрик Слейд, исследователь]:

«Этот экзоскелет по сути – обычная обувь с мотором и тросиком, который имеет длину икры. Мотор наматывает трос, чтобы помочь сделать шаг».

Ботинки облегчают работу икроножных мышц, что позволяет на 9% увеличить скорость ходьбы, затрачивая на 17% меньше энергии. Это похоже на то, будто человек сбросил с плеч рюкзак весом в 13 килограммов.

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При ходьбе в экзоскелетных ботинках появляется ощущение, что обувь пружинит и как бы отталкивает ногу от земли. Важно и то, что устройство способно обучаться. То есть оно подстраивается под особенности ходьбы пользователя. В этом помогают датчики, которые определяют силу и характер работы разных суставов. На самообучение устройства уходит менее часа.

[Патрик Слейд, исследователь]:

«Мы все ходим по-разному, и нам нужна индивидуальная помощь, чтобы оценить преимущества экзоскелета и почувствовать большую лёгкость при ходьбе».

Исследователи надеются, что такими экзоскелетными ботинками смогут пользоваться во всём мире. Они будут относительно недорогими.

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