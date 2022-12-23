Тысячи отменённых авиарейсов принёс в США рождественский зимний шторм

Сильные снегопады и морозы обрушились на Северную Америку, превратив дороги в катки и заблокировав взлётно-посадочные полосы..

Сильные снегопады и морозы обрушились на Северную Америку, превратив дороги в катки и заблокировав взлётно-посадочные полосы аэропортов огромными сугробами.

Американские авиакомпании в четверг и пятницу уже отменили более 2700 авиарейсов. В итоге это нарушило рождественские планы миллионов людей.

Это аэропорт Нью-Йорка. Здесь многие не могут улететь на праздники к родственникам.

[Брэндон Мэттис, пассажир]:

«Не знаю, что делать. Пытаюсь найти рейс в телефоне, построить маршрут. Возможно, даже сяду на автобус отсюда в Атланту. Но это будет 21 час в пути. Очень неудобно». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Безумие. Я приехал раньше, чтобы удостовериться, что рейс будет. Я прошёл к выходу на посадку, и в приложение не приходило уведомлений. Так что я провёл там лишний час. А потом охрана сказала, что рейс отменён. И это было сделано ещё тогда, когда я только приехал».

Президент Джо Байден призвал американцев принять меры предосторожности и прислушиваться к сообщениям экстренных служб.

Зимний шторм принес метель на Средний Запад. Ожидаются серьёзные сбои в движении наземного и авиатранспорта в Чикаго, Детройте и Миннеаполисе. Некоторые дороги в штате Миннесота ещё в среду завалило снегом.

В район Великих озёр шторм принесёт метель, на восточное побережье – обильный дождь с последующими резкими заморозками, а в южные регионы близ мексиканской границы – шквальный ветер до 100 километров в час и морозы.

Более чем в половине штатов, от Вашингтона до Флориды, действуют предупреждения об опасности зимней погоды.

Для некоторых городов США Рождество в этом году может оказаться одним из самых холодных за всю историю наблюдений.

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